Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
İRİA и ADNSU запустили новый Центр инноваций

Начало эпохи университетских стартапов; фото
13:11 501

На базе Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (ADNSU) при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) был создан Центр инноваций Азербайджана (AİM). В открытии приняли участие руководство университета, профессорско-преподавательский состав, студенты, а также основатели университетских стартапов.

Председатель Правления İRİA Фарид Османов отметил важную роль инновационных центров, созданных при поддержке Агентства, в развитии стартап-культуры в стране. Он подчеркнул преимущества размещения Центра непосредственно в структуре университета:

«В дальнейшем AİM ADNSU, как новый инновационный центр, станет платформой, объединяющей государственные структуры, университет и бизнес. Это позволит сформировать устойчивую инновационную основу для развития промышленности, ориентированной на ненефтяной сектор. В Центре создана среда, охватывающая весь путь от идеи до готового продукта — менторинг, инкубацию, акселерацию и международное сетевое сотрудничество».

Ректор ADNSU Руфат Азизов подробно рассказал о деятельности университета в области инноваций. Он подчеркнул, что благодаря возможностям AİM студентам-инноваторам предоставлены необходимые условия для тестирования собственных идей, разработки прототипов и развития проектов в соответствии с потребностями рынка.

Отметим, что AİM ADNSU оснащен современным техническим оборудованием для прототипирования, разработки аппаратных решений и проведения исследований. В Центре создана компьютерная лаборатория для студентов, участников программ и других пользователей. Помимо этого, здесь предусмотрены пространства для коворкинга, встреч, презентаций, обучения и проведения тренингов.

