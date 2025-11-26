İRİA и ADNSU запустили новый Центр инноваций

На базе Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (ADNSU) при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) был создан Центр инноваций Азербайджана (AİM). В открытии приняли участие руководство университета, профессорско-преподавательский состав, студенты, а также основатели университетских стартапов.

Председатель Правления İRİA Фарид Османов отметил важную роль инновационных центров, созданных при поддержке Агентства, в развитии стартап-культуры в стране. Он подчеркнул преимущества размещения Центра непосредственно в структуре университета: «В дальнейшем AİM ADNSU, как новый инновационный центр, станет платформой, объединяющей государственные структуры, университет и бизнес. Это позволит сформировать устойчивую инновационную основу для развития промышленности, ориентированной на ненефтяной сектор. В Центре создана среда, охватывающая весь путь от идеи до готового продукта — менторинг, инкубацию, акселерацию и международное сетевое сотрудничество».

Ректор ADNSU Руфат Азизов подробно рассказал о деятельности университета в области инноваций. Он подчеркнул, что благодаря возможностям AİM студентам-инноваторам предоставлены необходимые условия для тестирования собственных идей, разработки прототипов и развития проектов в соответствии с потребностями рынка.