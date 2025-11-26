USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

«Российские шпионы» во Франции

13:17 908

Во Франции ведут расследование в отношении объединения SOS Donbass, которое подозревают в шпионаже и дестабилизирующих действиях, совершаемых в интересах России.

Двое мужчин и одна женщина были задержаны во Франции по подозрению в шпионаже и попытках оказывать влияние на общественное мнение в пользу России. Об этом сообщает агентство AFP.

Как сообщили французские власти, задержания были проведены в рамках расследования, ведущегося в отношении французско-российского объединения SOS Donbass. Одного из задержанных - 40-летнего гражданина РФ Вячеслава П. - прокуратура Парижа обвиняет в том, что в сентябре он расклеил пророссийские плакаты на Триумфальной арке. Подозреваемого вычислили благодаря записям камер наблюдения.

Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ
Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ обновлено 15:37
15:37 1254
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 634
Война продолжается
Война продолжается
14:52 1130
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1145
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 1624
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 1354
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
13:23 1746
Бомбят Запорожье
Бомбят Запорожье добавлено видео
13:01 1300
Путин решил дилемму за Трампа
Путин решил дилемму за Трампа обновлено 14:09
14:09 12446
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 7037
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 5785

