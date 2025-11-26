«Российские шпионы» во Франции

Во Франции ведут расследование в отношении объединения SOS Donbass, которое подозревают в шпионаже и дестабилизирующих действиях, совершаемых в интересах России.

Двое мужчин и одна женщина были задержаны во Франции по подозрению в шпионаже и попытках оказывать влияние на общественное мнение в пользу России. Об этом сообщает агентство AFP.

Как сообщили французские власти, задержания были проведены в рамках расследования, ведущегося в отношении французско-российского объединения SOS Donbass. Одного из задержанных - 40-летнего гражданина РФ Вячеслава П. - прокуратура Парижа обвиняет в том, что в сентябре он расклеил пророссийские плакаты на Триумфальной арке. Подозреваемого вычислили благодаря записям камер наблюдения.