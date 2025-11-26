USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»

13:23 1747

Новый представитель США провел переговоры с украинской и российской сторонами в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В ходе этой встречи (спецслужб России и Украины в ОАЭ) оказался и рояль в кустах — это новый представитель США, который занимается сейчас украинским досье. Он там тоже появился и имел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями... И также встретился с нашим представителем совершенно неожиданно. Вот что там произошло, в этом великом городе Абу-Даби», — цитирует «Коммерсант» Ушакова.

Как уточнил помощник президента РФ, с российской стороны в ОАЭ присутствовал не директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а «представители соответствующих служб более низкого уровня». Они, по словам Юрия Ушакова, занимаются практическими «сложными, щепетильными» вопросами. О каком «новом представителе США» идет речь, Ушаков не уточнял.

По данным Axios, в Абу-Даби в разное время с российской и украинской делегациями встречался министр армии США Дэниел Дрисколл. Украину в ОАЭ представлял руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Хотя издание пишет, что на встрече обсуждался «мирный план» США по Украине, Юрий Ушаков эту информацию не подтвердил. Россия получила этот план по неофициальным каналам, отметил политик, однако его детального обсуждения еще не было. «Официально нет, но бумага есть», — заключил Ушаков.

Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ
Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ обновлено 15:37
15:37 1257
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 637
Война продолжается
Война продолжается
14:52 1131
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1146
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 1625
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 1354
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
13:23 1748
Бомбят Запорожье
Бомбят Запорожье добавлено видео
13:01 1300
Путин решил дилемму за Трампа
Путин решил дилемму за Трампа обновлено 14:09
14:09 12450
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 7037
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 5785

