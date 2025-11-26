USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

ООН выберет нового генсека

Кандидатом может стать женщина
13:42 974

В ООН официально стартовал процесс избрания следующего генерального секретаря. В связи с этим государствам-членам было предложено выдвинуть кандидатов на этот пост с 1 января 2027 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное письмо Совета безопасности и Генассамблеи блока.

В документе говорится, что ни одна женщина никогда не занимала пост генерального секретаря ООН, в связи с этим государства-члены «настоятельно просят рассмотреть возможность выдвижения женщин в качестве кандидатов». Авторы письма отметили важность регионального разнообразия при выборе генеральных секретарей.

Как пишет Reuters, среди публично заявленных кандидатов на роль генсекретаря ООН – бывший президент Чили Мишель Бачелет, бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспен и глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.

1 января 2017 г. на должность генерального секретаря ООН избрали Антониу Гутерриша. 18 июня 2021 г. его переизбрали на новый срок, который истекает 31 декабря 2026 г.

