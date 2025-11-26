USD 1.7000
EUR 1.9691
RUB 2.1563
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Из плана по Украине исключили пункт о размещении истребителей

13:50 1194

Из американского плана по урегулированию конфликта в Украине исключили пункт о размещении в Польше европейских истребителей. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Павел Залевский в интервью радиостанции RMF FM.

По его словам, в ходе обсуждений было принято решение не включать в документ пункты, касающиеся развертывания сил на территории НАТО. Замминистра обороны подчеркнул, что данный пункт был тщательно рассмотрен, и в результате было решено, что он не должен фигурировать в итоговом варианте плана.

26 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что план, направленный на урегулирование конфликта в Украине, был сокращен с 28 до 22 пунктов. «Многие из них были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом», – добавил он. При этом Трамп сказал, что первоначальный документ был «просто схемой», «концепцией», а не планом.

Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ
Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ обновлено 15:37
15:37 1263
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 646
Война продолжается
Война продолжается
14:52 1136
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1149
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 1627
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 1360
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
13:23 1750
Бомбят Запорожье
Бомбят Запорожье добавлено видео
13:01 1303
Путин решил дилемму за Трампа
Путин решил дилемму за Трампа обновлено 14:09
14:09 12460
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 7037
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 5788

ЭТО ВАЖНО

Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ
Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ обновлено 15:37
15:37 1263
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 646
Война продолжается
Война продолжается
14:52 1136
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1149
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 1627
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 1360
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
13:23 1750
Бомбят Запорожье
Бомбят Запорожье добавлено видео
13:01 1303
Путин решил дилемму за Трампа
Путин решил дилемму за Трампа обновлено 14:09
14:09 12460
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 7037
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 5788
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться