Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян не информирован о возможном привлечении российской компании к реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) в качестве третьей стороны.

«Не слышал про такую информацию. Обсуждения с американской стороной активно протекают. Никаких иных деталей сейчас не могу представить», - сказал Сафарян в ответ на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация, распространяемая в армянских СМИ, что к проекту TRIPP по настоянию американской стороны будет привлечена и одна российская компания.

Сафарян подчеркнул, что вопрос участия той или иной страны должны определить стороны - Армения и США.

«Естественно, у каждой стороны есть свои подходы. Все будет решаться в рамках консультаций двух сторон», - добавил замминистра в ответ на вопрос, какова позиция властей Армении по вопросу привлечения третьей стороны в этот проект, может ли она, к примеру, выступить против турецкой компании.

По его словам, переговоры о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном продолжаются, однако точной даты его подписания пока нет.

Касаясь процесса делимитации, Сафарян подчеркнул, что этот процесс осуществляется на уровне руководителей комиссий по делимитации двух стран и работа не останавливается.

ЭТО ВАЖНО

Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ
Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ обновлено 15:37
15:37 1265
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 647
Война продолжается
Война продолжается
14:52 1136
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1149
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 1629
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 1361
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
13:23 1752
Бомбят Запорожье
Бомбят Запорожье добавлено видео
13:01 1303
Путин решил дилемму за Трампа
Путин решил дилемму за Трампа обновлено 14:09
14:09 12462
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 7037
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 5789
