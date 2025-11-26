Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян

Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян не информирован о возможном привлечении российской компании к реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) в качестве третьей стороны.

«Не слышал про такую информацию. Обсуждения с американской стороной активно протекают. Никаких иных деталей сейчас не могу представить», - сказал Сафарян в ответ на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация, распространяемая в армянских СМИ, что к проекту TRIPP по настоянию американской стороны будет привлечена и одна российская компания.

Сафарян подчеркнул, что вопрос участия той или иной страны должны определить стороны - Армения и США.

«Естественно, у каждой стороны есть свои подходы. Все будет решаться в рамках консультаций двух сторон», - добавил замминистра в ответ на вопрос, какова позиция властей Армении по вопросу привлечения третьей стороны в этот проект, может ли она, к примеру, выступить против турецкой компании.

По его словам, переговоры о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном продолжаются, однако точной даты его подписания пока нет.

Касаясь процесса делимитации, Сафарян подчеркнул, что этот процесс осуществляется на уровне руководителей комиссий по делимитации двух стран и работа не останавливается.