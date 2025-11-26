USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе встречи с российским коллегой Александром Новаком обсудил наращивание двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина АР.

В ходе встречи отмечалось, что состоявшаяся 9 октября текущего года в Душанбе встреча лидеров Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина придала новый импульс отношениям между двумя странами во всех направлениях.

Было подчеркнуто, что экономические связи между Баку и Москвой динамично развиваются и открывают хорошие перспективы.

Стороны также обсудили дальнейшие перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

Кроме того, в среду между Азербайджаном, Россией и Ираном был подписан меморандум о взаимопонимании, который станет важным шагом в развитии долгосрочного трехстороннего сотрудничества и повышении эффективности западного направления маршрута «Север–Юг».

Документ предусматривает согласование тарифных подходов, формирование единого комплексного тарифа, запуск регулярных блок-поездов и совершенствование процедур перевозок.

Реализация этих механизмов позволит создать более предсказуемую, быструю и экономически эффективную логистическую цепочку между Россией, Азербайджаном и Ираном. В целом соглашение укрепляет позиции сторон как надежных участников международных транспортных коридоров и создает благоприятные условия для стабильного роста транзитных потоков в регионе.

Отметим, что в эти дни в Баку проходит 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). На заседании обсуждаются итоги работы железнодорожной сети СНГ за первые девять месяцев 2025 года, формирование грузовых и контейнерных поездов для международных перевозок, развитие международных транспортных коридоров, тарифная политика на международные грузовые перевозки на 2026 год и другие вопросы.

