Оджалан ждал кемалистов. А они не приехали

Как сообщают источники haqqin.az в Анкаре, 24 ноября трое членов комиссии вылетели на Имралы из Стамбула на вертолете под контролем сотрудников Национальной разведывательной организации (MİT). Хотя спецслужбисты фиксировали ход встречи, официально они в ней не участвовали. Переговоры с лидером «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Абдуллой Оджаланом продолжались ровно два часа пятьдесят минут.

Для СМИ видеозапись встречи не велась, и члены комиссии отказались фотографироваться с Оджаланом. По данным источников, им задавали вопросы, касающиеся возможного прекращения вооруженной деятельности РПК и ее сирийского крыла. Осужденный на пожизненное лидер РПК заявил, что остается при своих прежних позициях, и подчеркнул важность вовлечения сирийского крыла организации в процесс.

Во время встречи Оджалан, как утверждается, выразил сожаление отсутствием представителей кемалистской CHP. Тем не менее известно, что CHP продолжит работу в комиссии «Турция без терроризма», несмотря на несогласие отдельных представителей партии с визитом на Имралы.

Источники отмечают, что, несмотря на протесты Партии демократии и равенства (DEM) и ее электората, представители Народно-республиканской партии (CHP) считают, что смогут объяснить свою позицию курдским избирателям. По данным собеседников, решение не направлять делегацию на Имралы отражает не личное мнение лидера CHP Озгюра Озеля, а позицию значительной части партийных структур, включая членов парламентской комиссии.

Уточняется, что Озель консультировался по этому вопросу с находящимся в заключении мэром Стамбула Экремом Имамоглу. Имамоглу первоначально поддерживал поездку, однако, учитывая возражения руководства партии, предоставил принятие окончательного решения коллегам.

Ожидается, что парламентская комиссия соберется 26 ноября, чтобы представить информацию о визите на Имралы. Пока остается неясным, будет ли заседание открытым для общественности. В то же время DEM намерена добиваться того, чтобы протоколы встречи с Абдуллой Оджаланом были оглашены именно на публичном заседании.

Партия DEM также заявляет, что будет настаивать на полной публикации протокола первой встречи, которая, по их данным, продолжалась 2 часа 50 минут.

Напомним, на заседании 21 ноября комиссия утвердила состав делегации для поездки на остров Имралы. CHP и фракция «Новый путь» отказались направить своих представителей. В итоге делегация была сформирована из Хюсейна Яймана (Партия справедливости и развития — АКР/AKP), Фети Йылдыза (Партия националистического движения — МНР/MHP) и Гюлестан Кочйигит (Партия DEM), которые впервые встретились с Оджаланом на острове.