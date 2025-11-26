USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

РЖД о транзите в Армению через Азербайджан

14:19 1227

Открытие транзитного маршрута в Армению через территорию Азербайджана формирует новые логистические возможности.

Об этом сообщил Report первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Сергей Павлов. По его словам, несмотря на новизну процесса, уже выполнена тестовая перевозка, результаты которой подтвердили высокую эффективность маршрута для грузоотправителей.

Стороны продолжают работу над определением типов грузов, которые будут перевозиться в экспорте, импорте и транзите. Процесс требует согласований, но находится в активной фазе. Недавно состоялось совместное заседание, на котором обсуждались оставшиеся детали. Планируется, что до конца года будет сформирован полный перечень категорий и объемов грузов.

Павлов отметил, что Россия и Азербайджан эффективно решают возникающие сложности в железнодорожной сфере. В качестве примера он привел ситуацию в начале года, когда сильные дожди вызвали подтопления на отдельных участках азербайджанских дорог, однако благодаря совместной работе грузопоток не был остановлен.

Он напомнил, что сотрудничество закреплено и межгосударственными документами, включая межправительственное соглашение о развитии коридора «Север–Юг». По словам представителя РЖД, стороны последовательно выполняют обязательства, а развитие инфраструктуры расширит объемы перевозок между двумя странами и укрепит связь с Грузией и Ираном.

Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ
15:37 1277
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 660
Война продолжается
14:52 1145
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1152
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 1636
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 1365
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
13:23 1755
Бомбят Запорожье
13:01 1304
Путин решил дилемму за Трампа
14:09 12473
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
25 ноября 2025, 22:31 7039
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
11:35 5791

