РЖД о транзите в Армению через Азербайджан

Об этом сообщил Report первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Сергей Павлов. По его словам, несмотря на новизну процесса, уже выполнена тестовая перевозка, результаты которой подтвердили высокую эффективность маршрута для грузоотправителей.

Стороны продолжают работу над определением типов грузов, которые будут перевозиться в экспорте, импорте и транзите. Процесс требует согласований, но находится в активной фазе. Недавно состоялось совместное заседание, на котором обсуждались оставшиеся детали. Планируется, что до конца года будет сформирован полный перечень категорий и объемов грузов.

Павлов отметил, что Россия и Азербайджан эффективно решают возникающие сложности в железнодорожной сфере. В качестве примера он привел ситуацию в начале года, когда сильные дожди вызвали подтопления на отдельных участках азербайджанских дорог, однако благодаря совместной работе грузопоток не был остановлен.

Он напомнил, что сотрудничество закреплено и межгосударственными документами, включая межправительственное соглашение о развитии коридора «Север–Юг». По словам представителя РЖД, стороны последовательно выполняют обязательства, а развитие инфраструктуры расширит объемы перевозок между двумя странами и укрепит связь с Грузией и Ираном.