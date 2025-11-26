В Конгрессе призывают уволить Уиткоффа

Член Палаты представителей Конгресса США Дон Бейкон, представляющий Республиканскую партию, заявил, что спецпосланник президента Стивен Уиткофф должен быть уволен. Об этом конгрессмен написал в своем Х.

Комментарий Бейкона появился после публикации агентства Bloomberg со стенограммой телефонного разговора Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

По его словам, эта публикация подтверждает, что «Уиткофф полностью поддерживает Россию».

Как известно, агентство Bloomberg привело стенограмму телефонного разговора между Уиткоффом и Ушаковым, который состоялся 14 октября. Издание не уточнило, откуда получило запись беседы двух чиновников. В ходе него Уиткофф якобы давал Ушакову советы, как России лучше представить свои предложения по «мирному соглашению» Дональду Трампу.

Комментируя слитый разговор Уиткоффа с российскими чиновниками, президент США Дональд Трамп сказал, что не видит ничего плохого в действиях своего посланника.