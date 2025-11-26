USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

В Конгрессе призывают уволить Уиткоффа

14:19 1267

Член Палаты представителей Конгресса США Дон Бейкон, представляющий Республиканскую партию, заявил, что спецпосланник президента Стивен Уиткофф должен быть уволен. Об этом конгрессмен написал в своем Х.

Комментарий Бейкона появился после публикации агентства Bloomberg со стенограммой телефонного разговора Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

По его словам, эта публикация подтверждает, что «Уиткофф полностью поддерживает Россию».

Как известно, агентство Bloomberg привело стенограмму телефонного разговора между Уиткоффом и Ушаковым, который состоялся 14 октября. Издание не уточнило, откуда получило запись беседы двух чиновников. В ходе него Уиткофф якобы давал Ушакову советы, как России лучше представить свои предложения по «мирному соглашению» Дональду Трампу.

Комментируя слитый разговор Уиткоффа с российскими чиновниками, президент США Дональд Трамп сказал, что не видит ничего плохого в действиях своего посланника.

Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ
Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ обновлено 15:37
15:37 1279
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 661
Война продолжается
Война продолжается
14:52 1148
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1152
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 1637
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 1366
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
13:23 1755
Бомбят Запорожье
Бомбят Запорожье добавлено видео
13:01 1304
Путин решил дилемму за Трампа
Путин решил дилемму за Трампа обновлено 14:09
14:09 12475
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 7039
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 5791

