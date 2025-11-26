Известному турецкому журналисту вынесли приговор

В информации отмечается, что Фатих Алтайлы приговорен к 4 годам 2 месяцам лишения свободы.

Алтайлы был задержан 20 июня в Стамбуле, поводом для этого стало выступление на его авторском канале в YouTube с критическими высказываниями в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Журналист отвергал выдвинутые против него обвинения.

62-летний Алтайлы ранее работал в турецких СМИ, в том числе в газетах Cumhuriyet и Hürriyet, на телеканалах Kanal D, Show TV, ATV и Habertürk. В последние годы вел авторские передачи на YouTube.