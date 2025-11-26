Война продолжается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно делать выводы, что война в Украине близка к завершению. Об этом он сказал журналистам в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Подождите. Пока преждевременно так говорить», — сказал Песков, отвечая на вопрос о близости сторон к заключению мирного соглашения.

Обсуждения возможного завершения войны начались после того, как в середине ноября Axios, Bloomberg, CNN и Financial Times сообщили о разработанном США «мирном плане». Вашингтон, Киев и представители Европы обсудили план на переговорах в Женеве 23 ноября.

25 ноября западные СМИ сообщили, что накануне в Абу-Даби начались переговоры между российской и американской делегациями, посвященные обновленному «мирному плану» администрации США. Однако помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что участники переговоров США и России не обсуждали «мирный план».