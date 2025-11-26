USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Война продолжается

14:52 1151

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно делать выводы, что война в Украине близка к завершению. Об этом он сказал журналистам в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Подождите. Пока преждевременно так говорить», — сказал Песков, отвечая на вопрос о близости сторон к заключению мирного соглашения.

Обсуждения возможного завершения войны начались после того, как в середине ноября Axios, Bloomberg, CNN и Financial Times сообщили о разработанном США «мирном плане». Вашингтон, Киев и представители Европы обсудили план на переговорах в Женеве 23 ноября.

25 ноября западные СМИ сообщили, что накануне в Абу-Даби начались переговоры между российской и американской делегациями, посвященные обновленному «мирному плану» администрации США. Однако помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что участники переговоров США и России не обсуждали «мирный план».

Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ
Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ обновлено 15:37
15:37 1286
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 669
Война продолжается
Война продолжается
14:52 1152
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1152
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 1640
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 1368
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
13:23 1759
Бомбят Запорожье
Бомбят Запорожье добавлено видео
13:01 1305
Путин решил дилемму за Трампа
Путин решил дилемму за Трампа обновлено 14:09
14:09 12482
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 7039
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 5793

