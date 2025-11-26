Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт

По словам актрисы, причиной такого шага стал художественный руководитель театра Мехрибан Алекперзаде, с которой у нее уже почти год продолжается конфликт. Ханларова утверждает, что долго не высказывалась публично, однако больше не намерена молчать.

«У меня есть свобода слова. Наш президент всегда говорит, что любые проблемы должны быть озвучены. После нашего скандала (с М.Алекперзаде - ред.) несколько месяцев назад нам (актерам - ред.) сообщили, что, как только срок контракта Алекперзаде истечет, ее либо уволят, либо переведут. 15 ноября контракт Мехрибан Алекперзаде истек, но его снова продлили на шесть месяцев. Получается, Министерство культуры чего-то боится, раз не сдержало своего слова», — считает Ханларова.

Актриса также отметила, что Алекперзаде позволяет себе оскорбительные сравнения по отношению к актерам, которые всю жизнь отдали этому театру. «Она говорит, что я обращаюсь ко всем актерам со словом «джан», как и к собакам и кошкам на улице. Выходит, что театр она сравнивает с зоопарком. Пусть тогда идет и работает там. Она обвиняет меня в профессиональной непорядочности, но где она такое видела? Я больше не могу терпеть подобного отношения. Если меня казнят за мои слова, пусть это сделают на фоне моего родного театра. Я объявлю голодовку, пока мои жалобы не будут рассмотрены», — эмоционально заявила Ханларова.

В пресс-службе Аздрамы сообщили, что заявление актрисы об увольнении будет рассмотрено в течение месяца, другие комментарии предоставлять отказались.

Стоит отметить, что причиной начала конфликта между Ханларовой и Алекперзаде стал протест заслуженной артистки против приглашения в театр актеров со стороны. По словам Ханларовой, это решение несправедливо, поскольку в коллективе достаточно профессиональных кадров.