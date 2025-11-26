USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Сильный пожар в жилкомплексе в Гонконге: есть погибшие

Не менее четырех человек, в том числе один пожарный, погибли при пожаре в высотном жилом комплексе в Гонконге. Как сообщила полиция города в распространенном заявлении, возгорание началось в высотном здании в районе Тай По.

В настоящее время пожару присвоен четвертый уровень опасности из пяти. Огонь перекидывается на другие здания жилого комплекса, в котором проживает около 4 тыс. человек. Власти полагают, что жители могут оставаться в зоне возгорания.

Причины пожара пока не сообщаются. На месте работают пожарные расчеты, видны многочисленные машины скорой помощи.

Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ
Симонян: Армения «фактически» вышла из ОДКБ обновлено 15:37
15:37 1294
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 677
Война продолжается
Война продолжается
14:52 1155
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1152
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 1642
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 1370
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
У Путина заявили о «случайной» встрече с украинцами в «великом городе Абу-Даби»
13:23 1760
Бомбят Запорожье
Бомбят Запорожье добавлено видео
13:01 1305
Путин решил дилемму за Трампа
Путин решил дилемму за Трампа обновлено 14:09
14:09 12487
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 7040
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 5795
