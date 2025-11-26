USD 1.7000
EUR 1.9691
RUB 2.1563
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Врачи о состоянии пострадавших при взрыве в Баку

Ульвия Худиева
16:33 801

Один из пострадавших при взрыве, произошедшем 25 ноября в бизнес-центре в Наримановском районе Баку, находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, трое из пяти госпитализированных в Клинический медицинский центр получили необходимую медицинскую помощь, а затем были выписаны домой на амбулаторное лечение.

Лечение одного пострадавшего продолжается в нейрохирургическом отделении. Его состояние оценивается как стабильное.

Один человек госпитализирован в Ожоговый центр при медицинском центре им. Н. Нариманова. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Суд над организаторами шествия с флагами СССР в Баку
Суд над организаторами шествия с флагами СССР в Баку видео; фото; обновлено 18:31
18:31 6482
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 338
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 994
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 2952
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 2825
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 2637
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 3290
Война продолжается
Война продолжается
14:52 3008
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1876
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 2865
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 2320

ЭТО ВАЖНО

Суд над организаторами шествия с флагами СССР в Баку
Суд над организаторами шествия с флагами СССР в Баку видео; фото; обновлено 18:31
18:31 6482
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 338
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 994
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 2952
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 2825
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 2637
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 3290
Война продолжается
Война продолжается
14:52 3008
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1876
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 2865
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 2320
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться