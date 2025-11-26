Врачи о состоянии пострадавших при взрыве в Баку

Один из пострадавших при взрыве, произошедшем 25 ноября в бизнес-центре в Наримановском районе Баку, находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, трое из пяти госпитализированных в Клинический медицинский центр получили необходимую медицинскую помощь, а затем были выписаны домой на амбулаторное лечение.

Лечение одного пострадавшего продолжается в нейрохирургическом отделении. Его состояние оценивается как стабильное.

Один человек госпитализирован в Ожоговый центр при медицинском центре им. Н. Нариманова. Его состояние оценивается как средней тяжести.