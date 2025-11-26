Почему Нетаньяху отменил визит в Индию?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил намеченный на декабрь официальный визит в Индию из-за ситуации с безопасностью в столице южноазиатской республики. Об этом сообщило агентство ANI.

Причиной переноса поездки, как уточнили источники, стал теракт, совершенный 10 ноября в Нью-Дели террористом-смертником. Сейчас министерства иностранных дел Израиля и Индии продолжают согласовывать новую дату визита.

Предыдущий, второй, официальный визит Нетаньяху в индийскую столицу состоялся в январе 2018 года после того, как в 2017 году Израиль посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

10 ноября в районе исторической крепости Красный форт в Нью-Дели взорвался автомобиль. Погибли 13 человек, более 20 получили ранения. Индийские власти квалифицировали произошедшее как террористический акт.