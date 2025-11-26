Министр науки и образования Эмин Амруллаев выступил на Евразийском форуме QS, организованном глобальным рейтинговым агентством Quacquarelli Symonds (QS) и прошедшем в Университете Центральной Азии в городе Ташкенте Республики Узбекистан.

В ходе выступления была представлена информация о возможностях интернационализации и развития научных исследований в нашей стране, в том числе о мерах, принимаемых для повышения глобальной конкурентоспособности высших учебных заведений.

Кроме того, в рамках форума был организован «круглый стол» с участием министров и заместителей министров соответствующих направлений, а также руководства ведущих вузов.

В ходе «круглого стола» состоялись обсуждения таких тем, как показатели институциональной эффективности высших учебных заведений, показатели занятости и устойчивость высшего образования.

Отметим, что на форуме также представлены делегации ряда ведущих вузов Азербайджана.