Пашинян продает энергосети Армении турецкой компании

Правительство Армении ведет переговоры о продаже ключевых энергетических активов турецкой компании Aksa Enerji, входящей в Kazancı Holding. Об этом пишут турецкие СМИ.

По утверждению издания Sol Haber, речь идет об «Электросетях Армении» (ENA), которые после недавнего отстранения прежнего руководства временно перешли под прямой контроль Кабинета министров Армении. Источники также утверждают, что обсуждение сделки началось еще в июне — во время визита премьер-министра Никола Пашиняна в Стамбул, который стал первым рабочим визитом армянского лидера в Турцию. Уже тогда, как теперь предполагают аналитики, Пашинян мог обсуждать не только политические контакты, но и передачу этих объектов турецким инвесторам.

Согласно публикациям в прессе, со стороны Еревана переговоры курирует влиятельный депутат правящей партии «Гражданский договор» и предприниматель Хачатур Сукиасян — один из ближайших союзников Пашиняна в бизнес-среде. После ареста бывшего главы ENA Самвела Карапетяна, обвиненного в антиправительственной деятельности, процесс перехода активов под государственное управление был ускорен. А вскоре после этого было принято решение об аннулировании у компании лицензии на внутреннее распределение электроэнергии, что наблюдатели расценивают как подготовку к продаже, искореняя препятствия для передачи компании иностранному инвестору.

При этом вопрос, по сообщениям медиа, далеко не ограничивается только энергосектором. Сукиасян якобы участвует и в консультациях о возможной продажи турецким компаниям других стратегических предприятий, включая Зангезурский медно-молибденовый комбинат — одно из наиболее значимых промышленных предприятий страны. В экспертной среде это рассматривается как последовательная политика Пашиняна, направленная на экономическое сближение с Турцией любой ценой.