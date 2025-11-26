USD 1.7000
EUR 1.9691
RUB 2.1563
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Пашинян продает энергосети Армении турецкой компании

17:12 1331

Правительство Армении ведет переговоры о продаже ключевых энергетических активов турецкой компании Aksa Enerji, входящей в Kazancı Holding. Об этом пишут турецкие СМИ.

По утверждению издания Sol Haber, речь идет об «Электросетях Армении» (ENA), которые после недавнего отстранения прежнего руководства временно перешли под прямой контроль Кабинета министров Армении. Источники также утверждают, что обсуждение сделки началось еще в июне — во время визита премьер-министра Никола Пашиняна в Стамбул, который стал первым рабочим визитом армянского лидера в Турцию. Уже тогда, как теперь предполагают аналитики, Пашинян мог обсуждать не только политические контакты, но и передачу этих объектов турецким инвесторам.

Согласно публикациям в прессе, со стороны Еревана переговоры курирует влиятельный депутат правящей партии «Гражданский договор» и предприниматель Хачатур Сукиасян — один из ближайших союзников Пашиняна в бизнес-среде. После ареста бывшего главы ENA Самвела Карапетяна, обвиненного в антиправительственной деятельности, процесс перехода активов под государственное управление был ускорен. А вскоре после этого было принято решение об аннулировании у компании лицензии на внутреннее распределение электроэнергии, что наблюдатели расценивают как подготовку к продаже, искореняя препятствия для передачи компании иностранному инвестору.

При этом вопрос, по сообщениям медиа, далеко не ограничивается только энергосектором. Сукиасян якобы участвует и в консультациях о возможной продажи турецким компаниям других стратегических предприятий, включая Зангезурский медно-молибденовый комбинат — одно из наиболее значимых промышленных предприятий страны. В экспертной среде это рассматривается как последовательная политика Пашиняна, направленная на экономическое сближение с Турцией любой ценой.

Суд над организаторами шествия с флагами СССР в Баку
Суд над организаторами шествия с флагами СССР в Баку видео; фото; обновлено 18:31
18:31 6491
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 346
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 997
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 2958
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 2830
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 2638
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 3294
Война продолжается
Война продолжается
14:52 3009
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1876
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 2868
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 2321

ЭТО ВАЖНО

Суд над организаторами шествия с флагами СССР в Баку
Суд над организаторами шествия с флагами СССР в Баку видео; фото; обновлено 18:31
18:31 6491
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 346
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 997
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 2958
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 2830
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 2638
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 3294
Война продолжается
Война продолжается
14:52 3009
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1876
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 2868
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
Привлекут ли россиян к маршруту в Нахчыван? Отвечает Сафарян
13:52 2321
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться