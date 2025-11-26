Али Асадов принял Белозерова

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества по различным направлениям.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-логистической сфере, в том числе взаимодействию между железными дорогами.

Отмечена важность продолжения совместных усилий по наращиванию транзитного потенциала региона. В данном контексте подчеркнута необходимость синхронного проведения работ по развитию инфраструктуры вдоль международного транспортного коридора «Север – Юг» и поддержанию устойчивого роста объемов грузоперевозок по данному маршруту.

Во встрече участвовал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов.