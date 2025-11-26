От COP29 к COP30: цели Азербайджана и ОЭСР в сфере образования

На 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), состоявшейся в городе Белене (Бразилия), были обсуждены результаты проделанной за последний год работы по интеграции климатической грамотности в глобальную повестку дня в области образования, предложенную Азербайджаном и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на COP29, а также инициатива по измерению уровня климатической грамотности в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

В ходе организованных в рамках конференции круглых столов высокого уровня по теме «Экологизация образования» делегация из Азербайджана представила информацию о значимости инициативы, проделанной работе и планируемых мероприятиях. Было отмечено, что Азербайджан предпринял исторический шаг к перестройке международной образовательной политики и превращению климатической грамотности в ключевой компонент подготовки будущих поколений к грядущим вызовам. Эта инициатива превратилась в глобальное движение, которое включает в себя такие шаги, как интеграция климатической грамотности в PISA (Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся) и включение ее в национальные учебные программы. Цель инициативы — воспитать молодежь как поколение, понимающее климатические процессы, принимающее решения на основе фактических данных и активно участвующее в борьбе с изменением климата. В рамках этой инициативы в Азербайджане за последний год была разработана Рамочная программа оценки климатической грамотности PISA, а также проведены пилотные оценки по климатической грамотности как в Азербайджане, так и Бразилии, а различные страны по всему миру начали согласовывать свои учебные программы, программы подготовки учителей и политические приоритеты.