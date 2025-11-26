Америка бросила вызов Китаю

США намерены расширять свой ледокольный флот, чтобы укрепить присутствие в Арктике на фоне растущей активности Китая, следует из плана Министерства внутренней безопасности страны.

Законопроект президента США Дональда Трампа, предусматривающий рост оборонных расходов, «закладывает исторический уровень финансирования в размере $8,5 млрд для ускоренного приобретения новых ледоколов», говорится в документе. В нем отмечается, что «в 2025 году в арктических водах США было зафиксировано рекордное число китайских военных и исследовательских судов», а наращивание Китаем ледокольного флота «создает потенциальные вызовы морскому суверенитету США».

Согласно плану, Береговая охрана США (USCG) впервые за 25 лет ввела в эксплуатацию новый ледокол Storis, однако, как подчеркивается, USCG нуждается в более современных судах для эффективной защиты интересов страны в Арктике.

«Арктические и полярные регионы становятся все более важными для национальной безопасности США, экономического процветания и глобального лидерства, особенно на фоне расширения присутствия других государств в этих районах», – заявил заместитель министра внутренней безопасности США Роберт Лоу.

Ранее министр внутренней безопасности Кристи Ноэм отметила, что «противники» стремятся взять под контроль Арктику, и подчеркнула, что Вашингтон не допустит такого развития событий.

В октябре Трамп заявил о планах закупки в Финляндии 11 ледоколов. Помимо Storis, Береговая охрана США располагает двумя тяжелыми ледоколами – Polar Star и Healy.