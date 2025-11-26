Авиаинцидент в Вильнюсе

В аэропорту Вильнюса самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), из-за инцидента поле закрыто как минимум на три часа - до 17:00 (19:00 по Баку).

Как сообщили в компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты, LTOU), самолет польской авиакомпании LOT, прибывавший из Варшавы, при рулении в сторону аэропорта выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры были высажены.

По словам представителя Литовской администрации гражданской авиации Тадас Василяускас, на месте происшествия работают все спецслужбы, информации о пострадавших пока нет.