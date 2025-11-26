Что произошло в сфере культурного образования за последний год?

Азербайджан — страна с богатым культурным наследием. В сохранении и развитии этого наследия незаменимую роль играют преподаватели художественных школ. За последний год Министерство культуры начало масштабные реформы в этой сфере, заложив основу нового этапа культурного образования.

Оценка профессиональной компетентности преподавателей Впервые были оценены профессиональные знания и навыки 4 тысяч преподавателей, работающих в системе. Почему это важно? Потому что ни в советский период, ни в истории независимого Азербайджана никогда не проводилась профессиональная оценка преподавателей искусства. Хотя диагностика и последующая сертификация школьных учителей в общем образовании началась ещё 10 лет назад. Итог аттестации показал, что преподаватели музыкальных и художественных школ поверили в прозрачность проведённой оценки. Также сформировалось понимание, что художественные школы — вовсе не «задний двор» системы образования. Их статус повысился. Преподаватели начали гораздо серьёзнее работать над собой. Кроме того, прошедшие аттестацию учителя получают больше учебных часов, что значительно увеличивает их заработную плату. Например, сегодня высококвалифицированный преподаватель фортепиано, имея 36 учебных часов, получает более 1500 манатов. Художественное образование не только готовит профессиональных исполнителей, но и развивает способность видеть альтернативные перспективы и находить нестандартные решения. Не случайно искусство является одной из ключевых составляющих интегративной модели STEAM XXI века.

Обновление учебных планов и программ Долгие годы неизменные учебные планы были обновлены. Программы по большинству специальностей приведены в соответствие с современными педагогическими стандартами, и процесс будет завершён в следующем году. Электронная система приёма учащихся Впервые приём учеников в художественные школы был осуществлён через электронную систему. Это стало важным шагом, поскольку большинство обращений граждан в Министерство культуры касались именно этих вопросов. Теперь всё прозрачно и фиксируется в электронной среде.

Новые учебники и обновление содержания образования К сожалению, в художественных школах до сих пор использовался учебник по фортепиано Лидии Николаевны Егоровой и Р. Сировича, изданный в 1955 году. Впервые в истории независимого Азербайджана разрабатывается новый учебник по фортепиано, который будет предложен школам уже в новом учебном году. Восстановление художественного образования на освобождённых территориях В рамках «Большого Возвращения» восстановление художественного образования на освобождённых территориях является важнейшим приоритетом. Учитывая уникальное культурное наследие Карабаха, восстановление образовательных учреждений в этой сфере крайне важно. В 54 художественных школах Карабаха работают более 2200 преподавателей, обучается около 8 тысяч учеников. В этом учебном году примерно 200 учеников начали художественное образование в Физули, Шуше, Джебраиле и Агдаме. В следующем году ожидается как минимум двукратный рост этого числа. Ученики обучаются в Художественной школе Курмангазы в Физули, Музыкальном центре мугама в Агдаме, а также в существующих средних школах в Шуше и Джебраиле. В следующем году планируется открытие Художественной школы в Ханкенди, где по 5 специальностям будут обучаться не менее 100 учеников.

Инфраструктурное развитие художественных школ Обновление инфраструктуры художественных образовательных учреждений всегда было важным направлением. В этом особенно велика поддержка Фонда Гейдара Алиева. Благодаря этой поддержке начато строительство трёх новых художественных школ — в посёлке Бильгях, а также в Гяндже и Шеки. Уже в следующем учебном году они будут введены в эксплуатацию. Кроме того, начнётся капитальный ремонт и строительство художественных школ в пяти регионах, включая Ханкенди. Новые специальности: цифровое искусство и дизайн Новые специальности связаны прежде всего с цифровым искусством и дизайном. С учётом этого с нового учебного года в пилотных школах системы Министерства культуры начнётся обучение по направлениям цифрового искусства, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Новый этап художественного образования Азербайджана В следующем году завершится оценка более чем 7 тысяч преподавателей художественных школ. Это важный шаг для передачи культурного образования будущим поколениям на прочном основании.