Российский беспилотник у здания МИД Молдовы

Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России, чтобы вручить ему ноту протеста после того, как воздушное пространство страны нарушили дроны РФ. Об этом пишет NewsMaker.

Как отмечается, в среду, 26 ноября, посол России в Молдове Олег Озеров прибыл в Министерство иностранных дел страны. После того как дипломат вошел в здание, один из дронов, который был обнаружен в районе Флорешты, разместили перед Министерством иностранных дел. Ожидается, что министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой сообщит послу России, что инциденты с беспилотниками являются неприемлемыми.

Относительно заявления Озерова о том, что Молдова должна предоставить подтверждение того, что самолеты являются российскими, Попшой во время пресс-конференции 26 ноября сказал, что «это заявление было услышано, и доказательства были присланы» накануне, когда беспилотник разбился во Флорешты. «Как мы уже отмечали в предыдущих нотах протеста, суверенитет и территориальная целостность Молдовы находятся под угрозой, когда случаются такие инциденты. Такие инциденты неприемлемы», – заявил Попшой.

Также его спросили, достаточно ли нот протеста и нужны ли другие меры.  «Учитывая опыт наших соседних государств, которые пропорционально реагировали в подобных ситуациях, мы также калибруем нашу реакцию с учетом сложной ситуации с безопасностью, которую мы переживаем», – добавил он.

Как сообщалось, утром 25 ноября Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства. В Молдове впоследствии уточнили, что зафиксировали пролет шести БПЛА, один из них «приземлился» на крышу здания в сельской местности.

