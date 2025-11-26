Лукашенко призывает американцев «вести себя аккуратно»

Если Соединенные Штаты будут вести себя «аккуратно» в части требований по урегулированию в Украине, то «все будет нормально», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке.

«Я надеюсь, что все-таки все будет нормально. Исходя из последних событий. Если американцы себя будут (уже публично скажу то, что я им сказал) аккуратно вести, понимая, что это непростой вопрос и требует непростых решений», — сказал белорусский лидер (цитата по БелТА).

На этой же встрече Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске. «Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», — сказал белорусский лидер.

В 2022 году в Беларуси при посредничестве Лукашенко прошли три очных раунда переговоров России и Украины. Диалог продолжился в Стамбуле, но весной того же года переговоры были приостановлены.

США выдвинули «мирный план» из 28 пунктов, который в середине ноября опубликовали западные СМИ. После переговоров с участием США, Украины и стран Евросоюза, посвященных плану по урегулированию в Украине, план сократился до 19 пунктов.