Умеров дал показания НАБУ по «делу Миндича»

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова опросили в Национальном антикоррупционном бюро в качестве свидетеля по делу о бэк-офисе, организованном Тимуром Миндичем, сообщает пресс-служба секретаря СНБО.

"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля.

Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", - заявили в СНБО.

В пресс-службе уточнили, что это процессуальное действие имело место 25 ноября. Других подробностей не сообщают.

Ранее глава НАБУ Семен Кривонос заверил, что антикоррупционеры не остановили расследование "дела Миндича" из-за каких-то "геополитических вопросов", новые материалы будут обнародованы, когда завершатся все исследования.

Напомним, во время рассмотрения ходатайства детектива НАБУ о содержании под стражей фигуранта расследования о коррупции в "Энергоатоме" Игоря Миронюка сторона обвинения отметила, что близкий друг президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

Умеров заявил, что на посту министра обороны никто на него не "влиял". Умеров признал, что встречался с Тимуром Миндичем по поводу контракта на бронежилеты, но, по его словам, контракт расторгли из-за несоответствия товара.

Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
18:44 762
Суд над организаторами шествия с флагами СССР в Баку
Суд над организаторами шествия с флагами СССР в Баку видео; фото; обновлено 18:31
18:31 6518
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 370
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 1009
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 2968
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 2834
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 2641
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 3305
Война продолжается
Война продолжается
14:52 3014
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
Азербайджан и Россия усиливают логистику и транспортные коридоры
13:54 1880
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
«В удобный момент»: Ален Симонян готов ехать в Баку
13:57 2869
