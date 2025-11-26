Умеров дал показания НАБУ по «делу Миндича»

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова опросили в Национальном антикоррупционном бюро в качестве свидетеля по делу о бэк-офисе, организованном Тимуром Миндичем, сообщает пресс-служба секретаря СНБО.

"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля.

Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", - заявили в СНБО.

В пресс-службе уточнили, что это процессуальное действие имело место 25 ноября. Других подробностей не сообщают.

Ранее глава НАБУ Семен Кривонос заверил, что антикоррупционеры не остановили расследование "дела Миндича" из-за каких-то "геополитических вопросов", новые материалы будут обнародованы, когда завершатся все исследования.

Напомним, во время рассмотрения ходатайства детектива НАБУ о содержании под стражей фигуранта расследования о коррупции в "Энергоатоме" Игоря Миронюка сторона обвинения отметила, что близкий друг президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

Умеров заявил, что на посту министра обороны никто на него не "влиял". Умеров признал, что встречался с Тимуром Миндичем по поводу контракта на бронежилеты, но, по его словам, контракт расторгли из-за несоответствия товара.