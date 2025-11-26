USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»

Футболист «Карабаха» Кевин Медина после возвращения команды из Неаполя прошел в Баку обследование, которое показало, что с ним все нормально.

Завтра у команды выходной, а в пятницу «Карабах» приступит к тренировкам, и ожидается, что Медина будет работать в общей группе.

Напомним, на 51-й минуте матча Лиги чемпионов с «Наполи» после мощного удара Скотта Мактоминея мяч попал в лицо колумбийскому защитнику. Медина потерял сознание и рухнул на газон. К счастью, его удалось привести в чувство. Кевин даже остался на поле и провел еще десять минут, но его состояние не позволило сыграть дольше - он был заменен.

Оба мяча «Наполи» забил после того, как колумбиец покинул поле. Итальянцы выиграли со счетом 2:0.

