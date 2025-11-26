Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной

Военные в Гвинее‑Бисау объявили об установлении полного контроля над страной и закрытии всех границ.
Об этом сообщает France 24.
"В Гвинее‑Бисау через три дня после президентских и парламентских выборов военные объявили о полном контроле над страной и приостановке избирательного процесса", - говорится в сообщении.
Действующий президент Умаро Сиссоко Эмбало и его министр внутренних дел Ботше Кандэ были арестованы. Также под стражей находятся начальник Генштаба ВС и его заместитель.
По данным AFP, стрельба около президентского дворца в среду днем прекратилась к вечеру.
*** 18:52
Действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота.
Об этом сообщает издание Jeune Afrique.
Согласно информации, глава западноафриканского государства был арестован в полдень по местному времени спустя три дня после первого тура президентских выборов, на которых, по заявлению его штаба, он одержал победу, набрав 65% голосов.
Одновременно, по данным издания, были арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, замначальника Генштаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.
Эмбало заявил, что переворот был организован начальником штаба армии. При аресте насильственных действий в его отношении не применялось, добавил президент.
Президентские выборы в Гвинее-Бисау состоялись 23 ноября. Официальные результаты должны были быть опубликованы 27 ноября. Главным оппонентом Эмбало на этих выборах был Фернанду Диас да Коста. По утверждению его сторонников, именно Коста победил в первом туре.