USD 1.7000
EUR 1.9691
RUB 2.1563
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной

обновлено 20:18
20:18 1081

Военные в Гвинее‑Бисау объявили об установлении полного контроля над страной и закрытии всех границ.

Об этом сообщает France 24.

"В Гвинее‑Бисау через три дня после президентских и парламентских выборов военные объявили о полном контроле над страной и приостановке избирательного процесса", - говорится в сообщении.

Действующий президент Умаро Сиссоко Эмбало и его министр внутренних дел Ботше Кандэ были арестованы. Также под стражей находятся начальник Генштаба ВС и его заместитель.

По данным AFP, стрельба около президентского дворца в среду днем прекратилась к вечеру. 

*** 18:52

Действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота.

Об этом сообщает издание Jeune Afrique.

Согласно информации, глава западноафриканского государства был арестован в полдень по местному времени спустя три дня после первого тура президентских выборов, на которых, по заявлению его штаба, он одержал победу, набрав 65% голосов.

Одновременно, по данным издания, были арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, замначальника Генштаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.

Эмбало заявил, что переворот был организован начальником штаба армии. При аресте насильственных действий в его отношении не применялось, добавил президент.

Президентские выборы в Гвинее-Бисау состоялись 23 ноября. Официальные результаты должны были быть опубликованы 27 ноября. Главным оппонентом Эмбало на этих выборах был Фернанду Диас да Коста. По утверждению его сторонников, именно Коста победил в первом туре.

