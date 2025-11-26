Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной

Военные в Гвинее‑Бисау объявили об установлении полного контроля над страной и закрытии всех границ.

Об этом сообщает France 24.

"В Гвинее‑Бисау через три дня после президентских и парламентских выборов военные объявили о полном контроле над страной и приостановке избирательного процесса", - говорится в сообщении.

Действующий президент Умаро Сиссоко Эмбало и его министр внутренних дел Ботше Кандэ были арестованы. Также под стражей находятся начальник Генштаба ВС и его заместитель.

По данным AFP, стрельба около президентского дворца в среду днем прекратилась к вечеру.