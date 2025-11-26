USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Какие гарантии безопасности Евросоюз предоставит Украине после войны?

Вклад Европейского союза в предоставление гарантий безопасности Украине будет заключаться в финансировании, тренировке и поддержке оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после внеочередной видеоконференции министров иностранных дел Евросоюза 26 ноября.

Каллас рассказала, как именно ЕС как наднациональная структура будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины после завершения войны.

"Европейский союз сам сделает весомый вклад в гарантии безопасности, предоставляя финансирование, проводя обучение и поддерживая оборонную промышленность. Мы работаем над этими деталями сейчас, включая продолжение наших текущих миссий в Украине", – сообщила Каллас.

Она отметила, что "гарантии безопасности для Украины не меняют того факта, что настоящей угрозой здесь является Россия".

"За последние 100 лет Россия атаковала более 19 стран, а некоторые из них – три или даже четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию", – констатировала дипломат. 

Поэтому, по ее убеждению, в любом мирном соглашении необходимо "сосредоточиться на том, как получить уступки от российской стороны, чтобы они навсегда прекратили агрессию и не пытались изменить границы силой".

"Фокус должен быть на том, что должна сделать Россия, агрессор, а не на том, чем должна пожертвовать Украина, жертва", – подчеркнула Каллас.

"Сегодня мы подтвердили наши общие принципы: суверенитет, независимость, территориальная целостность и неотъемлемое право Украины на самооборону. Ничего об Украине без Украины", – подчеркнула она.

