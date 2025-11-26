USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Умер создатель пусковых установок комплексов «Искандер» и «Тополь»

19:23

В Волгограде скончался Валериан Соболев — бывший генеральный конструктор «ЦКБ-Титан», руководивший созданием пусковых установок ракетных комплексов «Тополь» и «Искандер». Соболеву было 87 лет.

Соболев родился в Сталинграде 19 августа 1938 года. Он начал свою карьеру на оборонном заводе «Баррикады» в качестве рядового инженера. В начале 1980-х годов стал главным конструктором созданного при предприятии ОКБ, которое после развала СССР было преобразовано в отдельный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».

В 1980-х годах возглавляемое Соболевым ОКБ вело разработку пусковых установок ракетных комплексов «Пионер», «Ока», «Тополь», «Точка-У», «Искандер».

