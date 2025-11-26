В Европе потребовали от России сократить численность армии

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия должна сократить численность своей армии и уменьшить военный бюджет, если действительно хочет двигаться к урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters. По ее словам, любое мирное соглашение должно предусматривать уступки со стороны Москвы.

В России предложение Каллас подвергли резкой критике. Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа назвал требования ЕС «абсурдными» и отметил, что подобные заявления не способствуют поиску реальных путей к диалогу.