Байрамов встретился с Львом XIV

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан встретился с Римским папой Львом XIV.

Об этом глава МИД Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети Х.

Он отметил, что между Азербайджаном и Святым Престолом существуют крепкие отношения, которые важны для продвижения межрелигиозного диалога и мультикультурализма.

"Отношения между двумя странами играют роль примера для межрелигиозного диалога, который составляет краеугольный камень государственной политики Азербайджана", - написал Байрамов.