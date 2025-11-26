USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Байрамов встретился с Львом XIV

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан встретился с Римским папой Львом XIV.

Об этом глава МИД Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети Х.

Он отметил, что между Азербайджаном и Святым Престолом существуют крепкие отношения, которые важны для продвижения межрелигиозного диалога и мультикультурализма.

"Отношения между двумя странами играют роль примера для межрелигиозного диалога, который составляет краеугольный камень государственной политики Азербайджана", - написал Байрамов. 

Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Европе потребовали от России сократить численность армии
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Москва на уступки не идет
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
Али Асадов принял Белозерова
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
У Армении с ОДКБ все сложно
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Война продолжается
