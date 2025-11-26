Гюлер: Турция нацелена на развитие оборонного сотрудничества с Азербайджаном

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара продолжает усиливать взаимодействие с Азербайджаном в оборонной сфере.

По его словам, в рамках реструктуризации Вооруженных сил Азербайджана достигнуты значимые результаты в области военного образования, консультативной поддержки и сотрудничества в оборонной промышленности. Гюлер выступил с этим заявлением на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету в Анкаре.

Турецкий министр также отметил позитивные сигналы, демонстрируемые Баку и Ереваном на пути к установлению стабильного мира. Он выразил надежду, что в ближайшее время стороны смогут подписать всеобъемлющий мирный договор.