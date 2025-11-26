Важное заявление министра Рашада Набиева

"Азербайджан наращивает перевозку контейнерных грузов и по итогам 2025 года выйдет на пик перевалки - 100 тысяч TEU (20-футовые контейнеры)", - сообщил на 83-м заседании Совета железных дорог стран СНГ в Баку министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. Напомним, что по итогам 2024 года по территории Азербайджана прошло 76775 тысяч TEU, что на 73 процента больше, чем в 2023 году. Отметим, что ежегодный рост транспортировки происходит благодаря реализации международных транспортных коридоров (МТК) "Север-Юг" и "Срединный коридор". Согласно указу президента Азербайджана, с февраля текущего года Бакинский международный морской порт был интегрирован в структуру "Азербайджанских железных дорог". Это позволило значительно повысить эффективность транспортных операций и логистических процессов.

Таким образом, за 10 месяцев уходящего года в Бакинском порту было обработано 86 тысяч TEU, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По официальным данным Кремля, за истекшие три квартала по территории Астаринского района Азербайджанской Республики посредством МТК "Север-Юг" прошло 6558 TEU, следовавших из России. По словам министра Р.Набиева, за последние годы роль железнодорожного транспорта в региональном взаимодействии существенно возросла. Модернизация инфраструктуры, расширение транзитных возможностей и оптимизация тарифной политики стали ключевыми элементами более глубокой интеграции двух соседних стран. Министр убежден: транспортный сектор представляет стратегическую значимость для Азербайджана. "Мы последовательно развиваем общую транспортную политику с государствами-партнерами, укрепляем конкурентоспособность логистической цепочки и создаем новые маршруты. Сегодня в нашей стране реализуется целый ряд проектов по развитию международных коридоров", - подчеркнул министр. Р.Набиев напомнил, что 21 декабря 2024 года в Москве Азербайджан и Россия подписали Соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных перевозок в рамках МТК "Север–Юг". Документ предусматривает модернизацию железнодорожной инфраструктуры и поэтапное наращивание грузопотока. Так, по согласованию сторон с 1 января 2028 года предусмотрен транзит не менее 5 миллионов тонн в год, а в дальнейшем - увеличение перевозок до 15 млн тонн и более. К тому же работы по обновлению инфраструктуры на азербайджанском участке коридора активно продолжаются. До конца текущего года будет завершена реконструкция линии Сумгаит–Ялама. Параллельно ведутся строительные и восстановительные работы на линии Алят–Османлы–Астара.