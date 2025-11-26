Важное заявление министра Рашада Набиева

"Азербайджан наращивает перевозку контейнерных грузов и по итогам 2025 года выйдет на пик перевалки - 100 тысяч TEU (20-футовые контейнеры)", - сообщил на 83-м заседании Совета железных дорог стран СНГ в Баку министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
Напомним, что по итогам 2024 года по территории Азербайджана прошло 76775 тысяч TEU, что на 73 процента больше, чем в 2023 году. Отметим, что ежегодный рост транспортировки происходит благодаря реализации международных транспортных коридоров (МТК) "Север-Юг" и "Срединный коридор".
Согласно указу президента Азербайджана, с февраля текущего года Бакинский международный морской порт был интегрирован в структуру "Азербайджанских железных дорог". Это позволило значительно повысить эффективность транспортных операций и логистических процессов.
Таким образом, за 10 месяцев уходящего года в Бакинском порту было обработано 86 тысяч TEU, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По официальным данным Кремля, за истекшие три квартала по территории Астаринского района Азербайджанской Республики посредством МТК "Север-Юг" прошло 6558 TEU, следовавших из России.
По словам министра Р.Набиева, за последние годы роль железнодорожного транспорта в региональном взаимодействии существенно возросла. Модернизация инфраструктуры, расширение транзитных возможностей и оптимизация тарифной политики стали ключевыми элементами более глубокой интеграции двух соседних стран.
Министр убежден: транспортный сектор представляет стратегическую значимость для Азербайджана. "Мы последовательно развиваем общую транспортную политику с государствами-партнерами, укрепляем конкурентоспособность логистической цепочки и создаем новые маршруты. Сегодня в нашей стране реализуется целый ряд проектов по развитию международных коридоров", - подчеркнул министр.
Р.Набиев напомнил, что 21 декабря 2024 года в Москве Азербайджан и Россия подписали Соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных перевозок в рамках МТК "Север–Юг". Документ предусматривает модернизацию железнодорожной инфраструктуры и поэтапное наращивание грузопотока. Так, по согласованию сторон с 1 января 2028 года предусмотрен транзит не менее 5 миллионов тонн в год, а в дальнейшем - увеличение перевозок до 15 млн тонн и более.
К тому же работы по обновлению инфраструктуры на азербайджанском участке коридора активно продолжаются. До конца текущего года будет завершена реконструкция линии Сумгаит–Ялама. Параллельно ведутся строительные и восстановительные работы на линии Алят–Османлы–Астара.
Министр рассказал и о важных шагах в деле реализации коридора "Север–Юг" в контексте тесного сотрудничества с Исламской Республикой Иран: "В начале текущего года между "Азербайджанскими железными дорогами" и "Иранскими железными дорогами" был подписан "План стратегического сотрудничества по выполнению договора о строительстве и эксплуатации Астаринского терминала". Межгосударственное соглашение предусматривает расширение сотрудничества для реализации потенциала коридора "Север–Юг". Проведен значительный объем работ по строительству Астаринского терминала, расположенного на территории Ирана и переданного Азербайджану в долгосрочное пользование сроком на 25 лет".
Существенный прогресс достигнут и в направлении транспортного коридора "Восток–Запад", включая шаги по реализации пресловутого Зангезурского коридора. Как заявил Р.Набиев, данный маршрут является важным элементом не только северо-западного вектора, но и коридора "Север–Юг".
Министр остановил свое внимание и на строительстве железнодорожной линии Горадиз–Агбенд пропускной способностью до 15 миллионов тонн грузов в год. По его словам, Баку планирует довести эту линию до границы с Арменией уже в 2026 году.
Параллельно Азербайджан работает над восстановлением 188-километрового участка железной дороги, проходящего через Нахчыван: "Мы завершаем этап проектирования этой магистрали и в ближайшее время приступим к строительным работам.
Хочу особо отметить и наши успехи в совершенствовании системы управления, которые уже приносят ощутимые плоды. "Азербайджанские железные дороги" продолжают работу по развитию инфраструктуры для более ускоренного осуществления операций по "Срединному коридору". После модернизации линии Баку–Тбилиси–Карс, являющейся одним из ключевых сегментов данного коридора, ее пропускная способность была увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в год.
Перечисленные проекты наряду с другими инициативами существенно укрепляют наш транзитный потенциал", - отметил Р.Набиев.
Высокопоставленный представитель азербайджанского правительства в своем выступлении подчеркнул, что крупномасштабные инфраструктурные проекты, реализуемые в Азербайджане в последние годы, существенно изменили транзитную карту всего региона.
Министр коснулся и значимости цифровых решений: "Введение механизмов "единого окна", использование систем отслеживания грузов в режиме реального времени и применение технологий искусственного интеллекта повышают эффективность и безопасность перевозок".