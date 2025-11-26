USD 1.7000
EUR 1.9691
RUB 2.1563
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Писториус против уступок: это будет «предательство Украины»

21:13 169

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина не должна идти на подписание невыгодного мирного соглашения с Россией и не может быть принуждена к территориальным уступкам. Он подчеркнул, что попытки навязать Киеву капитуляционный вариант будут означать «предательство Украины».

Писториус также отметил, что Германия должна переосмыслить свою геополитическую роль на фоне изменений в мировой системе. Выступая в парламенте, он заявил, что последние дискуссии о возможных путях завершения войны между Россией и Украиной продемонстрировали серьезные изменения в глобальных властных структурах.

По его словам, «геополитическая шахматная доска быстро меняется», а альянсы трансформируются быстрее, чем можно было ожидать. Министр отметил, что в таких условиях ЕС и НАТО должны учитывать неопределенность в вопросе того, какие союзные отношения сохранятся в будущем и насколько они будут устойчивыми.

Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
19:29 9678
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 4292
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
19:51 1553
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
18:44 2816
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
17:04 19235
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 2825
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 2046
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 3601
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 3058
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 4374
Война продолжается
Война продолжается
14:52 3691

ЭТО ВАЖНО

Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
19:29 9678
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 4292
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
19:51 1553
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
18:44 2816
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
17:04 19235
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 2825
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 2046
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 3601
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 3058
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
Скандал в Аздраме: заслуженная артистка обвиняет руководство и Минкульт
15:13 4374
Война продолжается
Война продолжается
14:52 3691
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться