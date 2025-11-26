Писториус против уступок: это будет «предательство Украины»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина не должна идти на подписание невыгодного мирного соглашения с Россией и не может быть принуждена к территориальным уступкам. Он подчеркнул, что попытки навязать Киеву капитуляционный вариант будут означать «предательство Украины».

Писториус также отметил, что Германия должна переосмыслить свою геополитическую роль на фоне изменений в мировой системе. Выступая в парламенте, он заявил, что последние дискуссии о возможных путях завершения войны между Россией и Украиной продемонстрировали серьезные изменения в глобальных властных структурах.

По его словам, «геополитическая шахматная доска быстро меняется», а альянсы трансформируются быстрее, чем можно было ожидать. Министр отметил, что в таких условиях ЕС и НАТО должны учитывать неопределенность в вопросе того, какие союзные отношения сохранятся в будущем и насколько они будут устойчивыми.