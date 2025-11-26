У Эрдогана обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

На заседании Совета безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрены вопросы, связанные с мирным процессом между Азербайджаном и Арменией. Как сообщается, наряду с внутренними и региональными темами обсуждались возможности двустороннего и регионального сотрудничества на фоне положительного прогресса в переговорах между Баку и Ереваном.

Участники заседания подчеркнули усилия Анкары в установлении стабильности на Южном Кавказе и ее вклад в региональное развитие.

Также была дана оценка текущей ситуации вокруг войны между Россией и Украиной, отмечена важность поиска дипломатических путей урегулирования. Турция, как заявлено, намерена продолжать совместную работу с международными партнерами для достижения устойчивого и справедливого мира.

Кроме того, обсуждались инициатива «Турция без террора», ситуация в Сирии, прекращение огня в Газе и события в Судане.