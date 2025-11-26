USD 1.7000
EUR 1.9691
RUB 2.1563
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

У Эрдогана обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

21:25 587

На заседании Совета безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрены вопросы, связанные с мирным процессом между Азербайджаном и Арменией. Как сообщается, наряду с внутренними и региональными темами обсуждались возможности двустороннего и регионального сотрудничества на фоне положительного прогресса в переговорах между Баку и Ереваном.

Участники заседания подчеркнули усилия Анкары в установлении стабильности на Южном Кавказе и ее вклад в региональное развитие.

Также была дана оценка текущей ситуации вокруг войны между Россией и Украиной, отмечена важность поиска дипломатических путей урегулирования. Турция, как заявлено, намерена продолжать совместную работу с международными партнерами для достижения устойчивого и справедливого мира.

Кроме того, обсуждались инициатива «Турция без террора», ситуация в Сирии, прекращение огня в Газе и события в Судане.

В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома фото; видео
22:29 1339
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
20:59 3865
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
19:29 11289
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 5104
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
19:51 2785
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
18:44 3766
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
17:04 20450
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 4072
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 2483
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 4006
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 3325

ЭТО ВАЖНО

В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома фото; видео
22:29 1339
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
20:59 3865
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
19:29 11289
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 5104
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
19:51 2785
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
18:44 3766
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
17:04 20450
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 4072
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 2483
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 4006
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 3325
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться