USD 1.7000
EUR 1.9691
RUB 2.1563
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Тегеран требует раскрыть материалы о химпрограмме Саддама

21:54 683

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая после конференции ОЗХО в Гааге, заявил, что Германия должна обнародовать результаты расследования о причастности к программе химического оружия режима Саддама Хусейна. Он подчеркнул, что «правда должна быть раскрыта», а те, кто поддерживал разработку химоружия, должны понести ответственность.

Министр напомнил, что Иран стал одной из стран, серьезно пострадавших от химических атак Ирака во время восьмилетней войны, и десятки тысяч жертв до сих пор испытывают последствия.

Аракчи также отметил, что расследованию должны быть подвергнуты и другие государства, чьи компании могли быть замешаны в этих поставках, включая Великобританию и США.

В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома фото; видео
22:29 1340
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
20:59 3867
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
19:29 11291
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 5105
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
19:51 2787
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
18:44 3767
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
17:04 20454
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 4074
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 2484
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 4006
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 3326

ЭТО ВАЖНО

В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома фото; видео
22:29 1340
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
20:59 3867
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
19:29 11291
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 5105
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
19:51 2787
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
18:44 3767
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
17:04 20454
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 4074
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 2484
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 4006
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 3326
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться