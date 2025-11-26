Тегеран требует раскрыть материалы о химпрограмме Саддама

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая после конференции ОЗХО в Гааге, заявил, что Германия должна обнародовать результаты расследования о причастности к программе химического оружия режима Саддама Хусейна. Он подчеркнул, что «правда должна быть раскрыта», а те, кто поддерживал разработку химоружия, должны понести ответственность.

Министр напомнил, что Иран стал одной из стран, серьезно пострадавших от химических атак Ирака во время восьмилетней войны, и десятки тысяч жертв до сих пор испытывают последствия.

Аракчи также отметил, что расследованию должны быть подвергнуты и другие государства, чьи компании могли быть замешаны в этих поставках, включая Великобританию и США.