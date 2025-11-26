Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего

В Бакинском суде по тяжким преступлениям разыгралась история, которая, без сомнения, войдет в число самых необычных судебных скандалов последних лет. И не только в истории судебных разбирательств в Азербайджане, но и во всем мире.
39-летний Искендер Муса оглу Искендеров признал свою вину и был осужден по статье 178 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество. Приговор был вынесен вопреки выводам следствия, согласно которым преступление совершил вовсе не он, а его младший брат — 30-летний Аллахверен Муса оглу Искендеров.
Судебная коллегия под председательством судьи Анара Садыгова проигнорировала эти данные, назначив наказание старшему брату и отправив его в тюрьму. Младший же, по информации следствия, продолжал спокойно разгуливать на свободе до тех пор, пока в ситуацию не вмешалась их сестра. С самого начала зная, кто действительно совершил преступление, она обратилась в правоохранительные органы только после того, как поссорилась с младшим братом. Ее заявление стало переломным моментом: Аллахверен Искендеров, пытавшийся в спешке покинуть страну, был задержан в аэропорту и немедленно привлечен к следствию.
Возобновленное расследование выявило поразительные обстоятельства. Следователь, ранее руководивший делом, был отстранен от работы. Спустя короткое время о своей отставке объявил и судья Анар Садыгов, формально объяснив решение «желанием заняться научной и педагогической деятельностью».
Однако, как утверждают источники haqqin.az, истинная причина его ухода очевидна – судя по всему, скрыть последствия скандала, возникшего после раскрытия подробностей «дела братьев Искендеровых», было уже невозможно.
По информации haqqin.az, расследование начато также в отношении других членов судебной коллегии — Фахри Мамедова и Махиры Керимовой.
В этом контексте важно напомнить: законодательство Азербайджанской Республики предусматривает строгие меры в отношении судей, сознательно выносящих неправомерные решения. Им может быть назначен штраф от пяти до восьми тысяч манатов или лишение свободы до трех лет. Если же такие действия привели к незаконному лишению свободы или иным тяжким последствиям, срок наказания увеличивается от пяти до восьми лет тюремного заключения.
История продолжает развиваться, и многое указывает на то, что это лишь начало громкого разбирательства, способного вскрыть куда более глубокие проблемы в судебной системе страны. И не только.
О чем гласят азы юриспруденции? После ареста подозреваемого лица следователь первым же делом обязан установить его личность. Если бы братья Искендеровы были близнецами, то следователь имел гипотетическое право на досадную ошибку. Но между братьями большая разница в возрасте. Ошибся и прокурор. Затем Минюст, точнее руководство СИЗО, в котором содержался невиновный… Что же это за порочный круг? Досадная ошибка или заговор? К сожалению, на этот вопрос у нас по сей день нет ответа.
Ибо Судебно-правовой совет Азербайджана так и не ответил на запрос нашей редакции. Гробовое молчание! А тем временем экс-судья Анар Садыгов, посадивший невиновного человека, продолжает испытывать судьбу. Провалив карьеру судьи, Садыгов ринулся в Коллегию адвокатов Азербайджана!