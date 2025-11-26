USD 1.7000
EUR 1.9691
RUB 2.1563
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего

театр абсурда, да и только
Инара Рафикгызы, судебный репортер
21:52 3044

В Бакинском суде по тяжким преступлениям разыгралась история, которая, без сомнения, войдет в число самых необычных судебных скандалов последних лет. И не только в истории судебных разбирательств в Азербайджане, но и во всем мире.

39-летний Искендер Муса оглу Искендеров признал свою вину и был осужден по статье 178 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество. Приговор был вынесен вопреки выводам следствия, согласно которым преступление совершил вовсе не он, а его младший брат — 30-летний Аллахверен Муса оглу Искендеров.

После роковой ошибки судья Анар Садыгов подался в адвокаты!

Судебная коллегия под председательством судьи Анара Садыгова проигнорировала эти данные, назначив наказание старшему брату и отправив его в тюрьму. Младший же, по информации следствия, продолжал спокойно разгуливать на свободе до тех пор, пока в ситуацию не вмешалась их сестра. С самого начала зная, кто действительно совершил преступление, она обратилась в правоохранительные органы только после того, как поссорилась с младшим братом. Ее заявление стало переломным моментом: Аллахверен Искендеров, пытавшийся в спешке покинуть страну, был задержан в аэропорту и немедленно привлечен к следствию.

Возобновленное расследование выявило поразительные обстоятельства. Следователь, ранее руководивший делом, был отстранен от работы. Спустя короткое время о своей отставке объявил и судья Анар Садыгов, формально объяснив решение «желанием заняться научной и педагогической деятельностью».

Однако, как утверждают источники haqqin.az, истинная причина его ухода очевидна – судя по всему, скрыть последствия скандала, возникшего после раскрытия подробностей «дела братьев Искендеровых», было уже невозможно.

По информации haqqin.az, расследование начато также в отношении других членов судебной коллегии — Фахри Мамедова и Махиры Керимовой.

Что же это за порочный круг? Досадная ошибка или заговор? К сожалению, на этот вопрос у нас по сей день нет ответа

В этом контексте важно напомнить: законодательство Азербайджанской Республики предусматривает строгие меры в отношении судей, сознательно выносящих неправомерные решения. Им может быть назначен штраф от пяти до восьми тысяч манатов или лишение свободы до трех лет. Если же такие действия привели к незаконному лишению свободы или иным тяжким последствиям, срок наказания увеличивается от пяти до восьми лет тюремного заключения.

История продолжает развиваться, и многое указывает на то, что это лишь начало громкого разбирательства, способного вскрыть куда более глубокие проблемы в судебной системе страны. И не только.

О чем гласят азы юриспруденции? После ареста подозреваемого лица следователь первым же делом обязан установить его личность. Если бы братья Искендеровы были близнецами, то следователь имел гипотетическое право на досадную ошибку. Но между братьями большая разница в возрасте. Ошибся и прокурор. Затем Минюст, точнее руководство СИЗО, в котором содержался невиновный… Что же это за порочный круг? Досадная ошибка или заговор? К сожалению, на этот вопрос у нас по сей день нет ответа.

Ибо Судебно-правовой совет Азербайджана так и не ответил на запрос нашей редакции. Гробовое молчание! А тем временем экс-судья Анар Садыгов, посадивший невиновного человека, продолжает испытывать судьбу. Провалив карьеру судьи, Садыгов ринулся в Коллегию адвокатов Азербайджана!

Читайте по теме

В Гёйчае опечатали завод AzNar: сотни людей остались без работы, а в садах гниет урожай наши проблемы
19 ноября 2025, 03:41 13378
Бакинцев оставили между разбитыми дорогами, темными улицами и бесконечными очередями наш спецреп; все еще актуально
18 ноября 2025, 23:05 6440
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
14 ноября 2025, 04:00 10122
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома фото; видео
22:29 1341
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
20:59 3871
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
19:29 11292
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 5105
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
19:51 2788
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
18:44 3768
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
17:04 20454
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 4076
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 2484
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 4007
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 3326

ЭТО ВАЖНО

В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома фото; видео
22:29 1341
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
20:59 3871
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
19:29 11292
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 5105
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
19:51 2788
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
18:44 3768
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
17:04 20454
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 4076
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 2484
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 4007
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 3326
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться