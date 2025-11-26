Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего

В Бакинском суде по тяжким преступлениям разыгралась история, которая, без сомнения, войдет в число самых необычных судебных скандалов последних лет. И не только в истории судебных разбирательств в Азербайджане, но и во всем мире. 39-летний Искендер Муса оглу Искендеров признал свою вину и был осужден по статье 178 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество. Приговор был вынесен вопреки выводам следствия, согласно которым преступление совершил вовсе не он, а его младший брат — 30-летний Аллахверен Муса оглу Искендеров.

Судебная коллегия под председательством судьи Анара Садыгова проигнорировала эти данные, назначив наказание старшему брату и отправив его в тюрьму. Младший же, по информации следствия, продолжал спокойно разгуливать на свободе до тех пор, пока в ситуацию не вмешалась их сестра. С самого начала зная, кто действительно совершил преступление, она обратилась в правоохранительные органы только после того, как поссорилась с младшим братом. Ее заявление стало переломным моментом: Аллахверен Искендеров, пытавшийся в спешке покинуть страну, был задержан в аэропорту и немедленно привлечен к следствию. Возобновленное расследование выявило поразительные обстоятельства. Следователь, ранее руководивший делом, был отстранен от работы. Спустя короткое время о своей отставке объявил и судья Анар Садыгов, формально объяснив решение «желанием заняться научной и педагогической деятельностью». Однако, как утверждают источники haqqin.az, истинная причина его ухода очевидна – судя по всему, скрыть последствия скандала, возникшего после раскрытия подробностей «дела братьев Искендеровых», было уже невозможно. По информации haqqin.az, расследование начато также в отношении других членов судебной коллегии — Фахри Мамедова и Махиры Керимовой.