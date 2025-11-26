USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома

В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома

В Геранбое полностью обрушился пятый подъезд аварийного пятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел около 21:00, жертв нет — жильцы были эвакуированы заранее, сообщает АПА.

На место инцидента прибыли глава Исполнительной власти района Махаррам Гулиев, начальник Аранского регионального центра МЧС подполковник Рамин Оруджов, сотрудники полиции и пожарные. На территории продолжаются необходимые работы.

Как сообщил первый заместитель главы ИВ района и председатель комиссии по ЧС Сеймур Назаров, несколько дней назад в доме №4 по улице Джафара Джаббарлы обрушился первый этаж пятого подъезда, после чего жильцов эвакуировали. Сегодня около 21:30 подъезд рухнул полностью.

Напомним, 23 ноября в этом же здании после частичного обрушения конструкций второго подъезда были эвакуированы 60 семей.

