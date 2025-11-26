Зеленский вводит новые требования к оборонке

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где участники обсудили вопросы противовоздушной обороны, финансирование перехватчиков и увеличение объемов производства. Зеленский заявил, что украинская оборонная промышленность должна обеспечить независимость от внешних поставок, и поручил выполнить производственные задачи в установленные сроки.

На заседании также рассматривались системы ПВО малого и среднего радиуса действия, необходимые как для фронта, так и для защиты энергетической инфраструктуры. По словам Зеленского, потребности обновлены, и производство будет расширено.

Кроме того, президент поручил начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову и заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе проработать более справедливое распределение личного состава между бригадами. Это решение связано с запросами, которые Зеленский получил во время поездки в прифронтовые районы. Ожидается, что соответствующие проекты решений будут подготовлены в ближайшее время.