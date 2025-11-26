USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Зеленский вводит новые требования к оборонке

22:43 1013

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где участники обсудили вопросы противовоздушной обороны, финансирование перехватчиков и увеличение объемов производства. Зеленский заявил, что украинская оборонная промышленность должна обеспечить независимость от внешних поставок, и поручил выполнить производственные задачи в установленные сроки.

На заседании также рассматривались системы ПВО малого и среднего радиуса действия, необходимые как для фронта, так и для защиты энергетической инфраструктуры. По словам Зеленского, потребности обновлены, и производство будет расширено.

Кроме того, президент поручил начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову и заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе проработать более справедливое распределение личного состава между бригадами. Это решение связано с запросами, которые Зеленский получил во время поездки в прифронтовые районы. Ожидается, что соответствующие проекты решений будут подготовлены в ближайшее время.

В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома фото; видео
22:29 1344
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
20:59 3873
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
19:29 11293
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
16:05 5106
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
19:51 2789
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
18:44 3770
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
17:04 20457
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
18:28 4076
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
17:27 2484
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
16:25 4007
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
15:37 3326

