Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

В ХАМАС назвали условие возможного разоружения

Представитель движения ХАМАС Хазем Касем в интервью саудовскому телеканалу Al-Hadath заявил, что вопрос возможного разоружения организации напрямую связан с достижением внутреннего консенсуса среди палестинских сил и реальными политическими шагами, которые могут привести к созданию независимого Палестинского государства.

Касем отметил, что ХАМАС выполнил все обязательства первого этапа мирного плана, и обвинил Израиль в том, что тот препятствует продвижению ко второму этапу. Он также подчеркнул, что недавний визит делегации ХАМАС в Каир подтверждает серьезность намерений организации в рамках переговорного процесса.

Тем временем 12-й канал израильского телевидения сообщил, что около недели назад Израиль через посредников направил ХАМАС предложение, касающееся боевиков, находящихся в туннелях в районе Рафияха на юге сектора Газа. Согласно информации, им предлагают выйти наружу после сдачи оружия и при условии, что впоследствии они будут освобождены из израильских тюрем, если письменно откажутся от продолжения вооруженной деятельности.

Израильские военные корреспонденты утверждают, что большинство из оставшихся там 24 боевиков, вероятно, были ликвидированы в последние дни в ходе атак. Сейчас ведется поиск командира группы и его заместителя.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила о ликвидации более 20 боевиков в районе Рафияха, которые пытались выйти из подземных сооружений в течение последней недели.

В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома фото; видео
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
«Карабах» о состоянии Кевина Медины, потерявшего сознание в матче с «Наполи»
Али Асадов принял Белозерова
Али Асадов принял Белозерова фото
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии
Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу в Чувашии обновлено 16:25
У Армении с ОДКБ все сложно
У Армении с ОДКБ все сложно обновлено 15:37
