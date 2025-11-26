Во Франции готовят новую модель срочной службы

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с радиостанцией RTL заявил, что в стране планируется возвращение срочной военной службы, но на добровольной основе. По его словам, это связано с тем, что позиция России стала «гораздо более агрессивной», чем раньше.

Ожидается, что детали будут объявлены в ближайшие дни. Издание La Tribune сообщает, что новая добровольная служба будет рассчитана на 10 месяцев и станет доступной для мужчин и женщин. Добровольцы смогут получать от 900 до 1000 евро в месяц, а программа будет направлена на пополнение французского резерва.

В настоящее время во французских вооруженных силах служат около 205 тысяч человек, из них 47 тысяч — резервисты. К 2030 году Париж планирует увеличить резерв до 80 тысяч.