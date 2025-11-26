Уралоглу: Зангезурский коридор будет готов до 2030 года

Строительство Зангезурского коридора будет завершено до 2030 года. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в интервью CNN Türk.

По его словам, Турция является ключевым звеном Среднего коридора, однако нынешние объемы перевозок пока не позволяют реализовать весь потенциал маршрута. Министр подчеркнул, что пропускная способность постоянно растет благодаря направлениям через Баку, Тбилиси и Каспийское море, а Зангезурский коридор станет важным фактором дальнейшего расширения этих возможностей.

Уралоглу добавил, что коридор станет самым коротким маршрутом, соединяющим тюркские государства с Дальним Востоком. Он отметил, что Азербайджан уже строит железную дорогу от Нахчывана до границы с Арменией, а участок от Горадиза до Баку близок к завершению. Маршрут будет обслуживать как железнодорожные, так и автомобильные перевозки.