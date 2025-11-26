USD 1.7000
EUR 1.9691
RUB 2.1563
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Пентагон обвинил Alibaba в сотрудничестве с армией Китая

26 ноября 2025, 23:54

Пентагон пришел к выводу, что китайские компании Alibaba Group, Baidu, BYD и еще пять юридических лиц следует внести в реестр военных партнеров Китая, передает Bloomberg.

Позиция ведомства была отражена в письме замминистра обороны Стивена Файнберга главам комитетов Палаты представителей и Сената по Вооруженным силам США от 7 октября.

Как отмечает Bloomberg, остается неясным, были ли компании включены Пентагоном в список 1260H — в него ведомство в интересах нацбезопасности вносит сотрудничающие с армией Китая компании. Попадание в перечень не влечет прямых юридических последствий, но служит предупреждением для американских инвесторов, а также мешает оборонным контрактам с США, увеличивает риски внесения в другие реестры для ограничений и вредит репутации.

Список обновляется ежегодно, в последний раз это произошло в январе, до вступления в должность президента Дональда Трампа. Сейчас там упоминаются свыше 130 компаний.

Как выяснила американская разведка, Alibaba Group поставляет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) технологии и данные для операций против целей в США. Компания передает китайским военным IP-адреса, сведения о Wi-Fi и платежах, а также иные пользовательские данные. По данным разведки, китайская армия получала от Alibaba сведения об «уязвимостях нулевого дня», то есть уязвимости или вредоносной программе, для которой еще не созданы защитные механизмы.

Alibaba отвергала обвинения. Компания назвала выводы разведки США «полной чушью» и обвинила Вашингтон в попытке «манипулировать общественным мнением» для очернения репутации. Компания не прокомментировала данные об отношениях с НОАК.

