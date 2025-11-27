USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Вооруженное нападение на нацгвардейцев у Белого дома

видео; обновлено 01:54
01:54 1593

Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси опроверг свое ранее сделанное заявление о смерти раненых нацгвардейцев в Вашингтоне. Он сообщил в соцсети X, что «поступают противоречивые сообщения о состоянии двух гвардейцев» и что дополнительная информация будет предоставлена позже.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что после стрельбы неподалеку от Белого дома в Вашингтон будет направлено дополнительно 500 военнослужащих Национальной гвардии.

*** 00:55

Оба военнослужащих Национальной гвардии США скончались от полученных огнестрельных ранений. Об этом сообщил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в соцсети X. Белый дом временно закрыт на локдаун.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал инцидент, отметив, что «пару часов назад произошла стрельба возле Белого дома, мотив пока неизвестен» и что предстоит выяснить все детали.

Представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп выступит с обращением. Накануне стрельбы он прибыл в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где планирует провести День благодарения 27 ноября.

Войска Национальной гвардии развернуты в Вашингтоне с середины августа по поручению Трампа для усиления мер против преступности. Тогда он заявил, что это «единственный язык, который понимают преступники», подчеркнув необходимость жестких мер для защиты сотрудников полиции.

*** 00:34

В Вашингтоне задержан подозреваемый в стрельбе неподалеку от Белого дома. Об этом сообщает управление полиции города в соцсети X. Район происшествия оцеплен.

Президент Дональд Трамп на момент инцидента находился во Флориде, где играл в гольф.

Трамп позже заявил, что двое бойцов Национальной гвардии США находятся в тяжелом состоянии после стрельбы в Вашингтоне. Он также отметил, что стрелявший в них человек получил тяжелое ранение и понесет суровое наказание.

*** 00:05

Двое военнослужащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения недалеко от Белого дома. Об этом сообщают ABC и Associated Press со ссылкой на источники, а также журналист Newsmax Майк Картер со ссылкой на Секретную службу.

Состояние раненых пока не уточняется. По данным полиции Вашингтона, стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц.

Представитель полиции заявил, что нападавший нейтрализован.

