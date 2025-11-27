USD 1.7000
Экс-президента Перу приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд в Перу приговорил бывшего президента страны Мартина Вискарру к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции. Заседание суда транслировала радиостанция RPP.

По одному эпизоду Вискарре назначили восемь лет лишения свободы, по другому - шесть. «По совокупности преступлений общий срок наказания составляет 14 лет лишения свободы. Наказание должно быть реальным и подлежит немедленному исполнению», — объявила судья, оглашая приговор.

Сам Вискарра резко раскритиковал решение суда, назвав его позором для судебной системы. «Меня приговорили за то, что я противостоял мафиозному сговору», — написал экс-президент в X после вынесения вердикта.

Следствие утверждает, что в период его работы губернатором департамента Мокегуа (2011–2014 годы) он получал взятки от компаний, участвовавших в конкурсах на выполнение различных проектов. Политик отвергает обвинения.

Вискарра занял пост главы государства в марте 2018 года после отставки Педро Пабло Кучински. Однако в ноябре 2020 года Конгресс Перу проголосовал за его отстранение, признав политика «морально недееспособным» на фоне данных о его возможном участии в коррупционных схемах в Мокегуа․

