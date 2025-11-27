USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Трамп назвал газету NYT «врагом народа»

Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times (NYT) «врагом народа» из-за опубликованного 25 ноября материала о состоянии его здоровья, а журналистку Кэти Роджерс, которая участвовала в подготовке материала, — «третьесортным репортером». Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Радикальные левые безумцы в скоро закрывающейся The New York Times написали обо мне статью, что я, возможно, теряю свою энергию, несмотря на факты, которые говорят об обратном», — написал Трамп. Республиканец назвал публикации о себе в газете «намеренно негативными».

Трамп отметил, что у него идеальные физические и когнитивные обследования, а потому у него еще не скоро «закончится энергия».

В своем материале NYT писала, что Трамп сталкивается с признаками старения на посту президента — у него сокращается рабочий график, а сам президент начал придерживаться более короткого графика публичных выступлений, которые приходятся на период с полудня до пяти вечера. «Когда он появляется на публике, его аккумулятор иногда показывает признаки износа», — говорится в материале.

NYT также привела инциденты, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем президента: замазывание синяка на руке, опухшие лодыжки, закатывание глаз на пресс-конференциях в Белом доме.

«Он не занимается спортом регулярно, отчасти из-за давней теории о том, что люди рождаются с ограниченным запасом энергии и что интенсивная физическая активность может истощить этот запас, подобно батарейке. Он любит красное мясо и, как известно, ест еду из «Макдоналдса» мешками», — написала газета.

