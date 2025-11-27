Кассационный суд поставил точку в деле Саркози

"Приговоры кандидата [Саркози], директора его предвыборной кампании [Гийома Ламбера] и двух представителей руководства политической партии [Эрика Чезари и Пьера Шасса], поддерживавшей кандидата, признаны окончательными", - приводит агентство выдержку из решения суда. В "ближайшие недели" Саркози должен будет предстать перед судьей для определения порядка исполнения приговора, уточняет AFP.

Дело Саркози получило в прессе название Bygmalion ("Бигмалион") - по названию пиар-агентства, которое обслуживало его предвыборную кампанию в 2012 году (создано в 2006 году одним из сподвижников Саркози - Жан-Франсуа Коппе). Расследование было начато в феврале 2014 года, когда еженедельник Le Point опубликовал данные о том, что в 2012 году Bygmalion значительно завышало стоимость услуг, оказываемых избирательному штабу Саркози, баллотировавшегося на второй президентский срок. По данным следствия, чтобы скрыть нарушения, штаб Саркози и Bygmalion использовали подложные счета - агентство выписывало их не штабу, а партии "Союз в поддержку народного движения" (с 2015 года - "Республиканцы") за проведение партийных митингов и съездов, не связанных с выборами.

Следствие заявило, что Саркози собрал на свою кампанию €42,8 млн - в два раза больше предусмотренного законом лимита. 16 февраля 2016 года экс-президенту было предъявлено обвинение в намеренном превышении норм финансирования предвыборной кампании. 30 сентября 2021 года Исправительный суд Парижа признал Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года и осудил его на три года тюрьмы из которых два - условно.

В мае 2023 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор суда низшей инстанции от 2021 года в отношении Саркози (год тюремного заключения и два года лишения свободы условно). Суд лишил Саркози права выдвигать свою кандидатуру на выборах в течение трех лет, однако разрешил ему отбывать наказание не в тюрьме, а на дому с электронным браслетом. В феврале 2024 года Апелляционный суд сократил срок домашнего ареста до шести месяцев, оставив еще шесть месяцев в виде условного срока. В декабре 2024 года Кассационный суд окончательно подтвердил приговор в отношении Саркози, и 7 февраля 2025 года он начал отбывать наказание с электронным браслетом, который, впрочем, с него сняли уже 15 мая в связи с ходатайством о досрочном освобождении.