USD 1.7000
EUR 1.9691
RUB 2.1563
Подписаться на уведомления
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

Кассационный суд поставил точку в деле Саркози

01:28 294

Кассационный суд во Франции отклонил жалобу экс-президента Николя Саркози, пытавшегося оспорить приговор по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Приговоры кандидата [Саркози], директора его предвыборной кампании [Гийома Ламбера] и двух представителей руководства политической партии [Эрика Чезари и Пьера Шасса], поддерживавшей кандидата, признаны окончательными", - приводит агентство выдержку из решения суда. В "ближайшие недели" Саркози должен будет предстать перед судьей для определения порядка исполнения приговора, уточняет AFP.

Дело Саркози получило в прессе название Bygmalion ("Бигмалион") - по названию пиар-агентства, которое обслуживало его предвыборную кампанию в 2012 году (создано в 2006 году одним из сподвижников Саркози - Жан-Франсуа Коппе). Расследование было начато в феврале 2014 года, когда еженедельник Le Point опубликовал данные о том, что в 2012 году Bygmalion значительно завышало стоимость услуг, оказываемых избирательному штабу Саркози, баллотировавшегося на второй президентский срок. По данным следствия, чтобы скрыть нарушения, штаб Саркози и Bygmalion использовали подложные счета - агентство выписывало их не штабу, а партии "Союз в поддержку народного движения" (с 2015 года - "Республиканцы") за проведение партийных митингов и съездов, не связанных с выборами.

Следствие заявило, что Саркози собрал на свою кампанию €42,8 млн - в два раза больше предусмотренного законом лимита. 16 февраля 2016 года экс-президенту было предъявлено обвинение в намеренном превышении норм финансирования предвыборной кампании. 30 сентября 2021 года Исправительный суд Парижа признал Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года и осудил его на три года тюрьмы из которых два - условно.

В мае 2023 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор суда низшей инстанции от 2021 года в отношении Саркози (год тюремного заключения и два года лишения свободы условно). Суд лишил Саркози права выдвигать свою кандидатуру на выборах в течение трех лет, однако разрешил ему отбывать наказание не в тюрьме, а на дому с электронным браслетом. В феврале 2024 года Апелляционный суд сократил срок домашнего ареста до шести месяцев, оставив еще шесть месяцев в виде условного срока. В декабре 2024 года Кассационный суд окончательно подтвердил приговор в отношении Саркози, и 7 февраля 2025 года он начал отбывать наказание с электронным браслетом, который, впрочем, с него сняли уже 15 мая в связи с ходатайством о досрочном освобождении. 

Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 647
Не Азербайджан, не Турция… а Болгария
Не Азербайджан, не Турция… а Болгария сериал "схватка за Лукойл"
01:52 115
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
26 ноября 2025, 18:44 4164
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только
26 ноября 2025, 21:52 4588
Вооруженное нападение на нацгвардейцев у Белого дома
Вооруженное нападение на нацгвардейцев у Белого дома видео; обновлено 01:54
01:54 1595
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома фото; видео
26 ноября 2025, 22:29 2184
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
26 ноября 2025, 20:59 5168
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
26 ноября 2025, 19:29 11973
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
26 ноября 2025, 16:05 5471
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
26 ноября 2025, 19:51 3234
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
26 ноября 2025, 17:04 21042

ЭТО ВАЖНО

Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 647
Не Азербайджан, не Турция… а Болгария
Не Азербайджан, не Турция… а Болгария сериал "схватка за Лукойл"
01:52 115
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
26 ноября 2025, 18:44 4164
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только
26 ноября 2025, 21:52 4588
Вооруженное нападение на нацгвардейцев у Белого дома
Вооруженное нападение на нацгвардейцев у Белого дома видео; обновлено 01:54
01:54 1595
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома фото; видео
26 ноября 2025, 22:29 2184
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
26 ноября 2025, 20:59 5168
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
26 ноября 2025, 19:29 11973
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
26 ноября 2025, 16:05 5471
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
26 ноября 2025, 19:51 3234
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
26 ноября 2025, 17:04 21042
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться