Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

США не пригласят одну страну на саммит G20 в 2026 году

01:39 299

США прекращают выплаты и субсидии Южно-Африканской республике, страну также не пригласят на саммит G20, который в следующем году пройдет в Майами, штат Флорида, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он объяснил свой отказ посетить саммит «Большой двадцатки», который в этом году проходил в ЮАР, тем, что власти страны не признают нарушения прав африканеров (белое население ЮАР, потомки европейских колонистов). «Если говорить более откровенно, они убивают белых людей и позволяют произвольно забирать у них их фермы», — написал Трамп.

Кроме того, он утверждает, что на заключительной церемонии Претория отказалась передать полномочия председателя G20 представителю американского посольства.

«Южная Африка продемонстрировала всему миру, что не является страной, достойной членства где-либо, и мы немедленно прекращаем все выплаты и субсидии им», — подчеркнул Трамп.

Трамп критикует власти ЮАР с начала своего второго президентского срока. В феврале он приказал прекратить всю помощь Претории из-за нарушения прав африканеров. Это связано с новым законом в ЮАР, который позволяет изымать землю в случаях, если она не используется или если ее перераспределение отвечает общественным интересам.

В ЮАР говорили, что норма направлена на «исправление ошибок», совершенных в стране во время апартеида, когда у чернокожих отбирали землю и насильно переселяли их в определенные районы проживания.

В мае во время визита президента Южной Африки Сирила Рамафосы в Вашингтон Трамп обвинил власти ЮАР в «геноциде» белого населения. Рамафоса эти обвинения отверг, указав на то, что при геноциде в его делегации не было бы белых министров.

Затем президент США отказался ехать на саммит G20, который проходил 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Шерпа России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш рассказала, что на саммите не присутствовали даже представители американского посольства в ЮАР.

Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 648
Не Азербайджан, не Турция… а Болгария
Не Азербайджан, не Турция… а Болгария сериал "схватка за Лукойл"
01:52 118
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
26 ноября 2025, 18:44 4164
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только
26 ноября 2025, 21:52 4588
Вооруженное нападение на нацгвардейцев у Белого дома
Вооруженное нападение на нацгвардейцев у Белого дома видео; обновлено 01:54
01:54 1596
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома
В Геранбое обрушился подъезд пятиэтажного дома фото; видео
26 ноября 2025, 22:29 2184
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
26 ноября 2025, 20:59 5168
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; обновлено 19:29
26 ноября 2025, 19:29 11973
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках
В Азербайджане могут запретить газ в многоэтажках Экономист рассказывает о причинах
26 ноября 2025, 16:05 5471
В Европе потребовали от России сократить численность армии
В Европе потребовали от России сократить численность армии
26 ноября 2025, 19:51 3234
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет обновлено 17:04
26 ноября 2025, 17:04 21042

