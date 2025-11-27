Слишком часто хоронят «Хезболлу»

Канберра (Австралия). Депутат Полин Хэнсон из правой партии «Единая нация» носит паранджу в зале заседаний сената парламента, выступая за запрет ее ношения в общественных местах. Сенаторы-мусульмане назвали этот поступок расистским

Харьков (Украина). Спасатели работают на месте российского удара по жилому району. В результате ночных атак погибли по меньшей мере четыре человека и десятки получили ранения

Сан-Паулу (Бразилия). Женщина показывает надпись на руке «Болсонару наконец-то арестован» после того, как бразильский экс-президент был взят под стражу, что положило конец многомесячному домашнему аресту

Бейрут (Ливан). Тысячи людей в понедельник присутствовали на похоронах начальника штаба «Хезболлы» Хайсама Табтабаи, который был убит в результате израильского авиаудара

Газа (Палестина). Показ мультфильмов в лагере беженцев Эш-Шати на северо-востоке сектора Газа

Хатьяй (Таиланд). Местный житель пробирается через затопленную из-за проливных дождей улицу