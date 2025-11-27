USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Слишком часто хоронят «Хезболлу»

объектив haqqin.az
02:33 338

Канберра (Австралия). Депутат Полин Хэнсон из правой партии «Единая нация» носит паранджу в зале заседаний сената парламента, выступая за запрет ее ношения в общественных местах. Сенаторы-мусульмане назвали этот поступок расистским

Харьков (Украина). Спасатели работают на месте российского удара по жилому району. В результате ночных атак погибли по меньшей мере четыре человека и десятки получили ранения

Сан-Паулу (Бразилия). Женщина показывает надпись на руке «Болсонару наконец-то арестован» после того, как бразильский экс-президент был взят под стражу, что положило конец многомесячному домашнему аресту

Бейрут (Ливан). Тысячи людей в понедельник присутствовали на похоронах начальника штаба «Хезболлы» Хайсама Табтабаи, который был убит в результате израильского авиаудара

Газа (Палестина). Показ мультфильмов в лагере беженцев Эш-Шати на северо-востоке сектора Газа

Хатьяй (Таиланд). Местный житель пробирается через затопленную из-за проливных дождей улицу

Олимпия (Греция). Репетиция церемонии зажжения огня зимних Олимпийских игр-2026, которые пройдут в феврале

И Софию охватили протесты
И Софию охватили протесты объектив haqqin.az
03:14 422
Новые останки старой войны. Иранки скорбят…
Новые останки старой войны. Иранки скорбят… объектив haqqin.az
02:43 563
Слишком часто хоронят «Хезболлу»
Слишком часто хоронят «Хезболлу» объектив haqqin.az
02:33 339
Украинская разведка слила секреты Вашингтона и Москвы?
Украинская разведка слила секреты Вашингтона и Москвы?
02:01 6050
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева
26 ноября 2025, 20:59 5523
«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа
01:13 1233
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
26 ноября 2025, 19:29 12166
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу
00:59 1070
Не Азербайджан, не Турция… а Болгария
Не Азербайджан, не Турция… а Болгария
01:52 571
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
26 ноября 2025, 18:44 4293
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
26 ноября 2025, 21:52 5085

